Правительство отложило рассмотрение нового плана приема в Латвии украинских беженцев
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Кабинет министров во вторник отложил рассмотрение плана мер по приему в Латвии до 40 тысяч украинских беженцев.

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Как сообщили в Министерстве внутренних дел, со стороны Минфина был высказан ряд возражений в отношении плана. На этой неделе состоится совещание по плану, а затем он вновь будет передан на рассмотрение в правительство.

Первоначально подготовленный проект решения правительства предусматривает, что дополнительное финансирование, необходимое для реализации плана, составит до 96,2 млн евро.

С принятием этого плана силу потеряет утвержденный 28 февраля план поддержки беженцев.

План разработан, чтобы обеспечить помощь 40 000 тысячам украинских беженцев, и будет распространяться и на тех гражданских лиц, которые прибыли в Латвию до его введения.

План предусматривает меры, предпринимаемые государственными и муниципальными учреждениями и негосударственными организациями и предприятиями, а также привлекаемые ресурсы, чтобы обеспечить согласованные и быстрые действия по приему, размещению и обеспечению социальной поддержки до 40 000 граждан Украины.

Согласно плану, украинским гражданам в Латвии обеспечиваются права на проживание, занятость, поддержка в объеме, указанном в законе о поддержке гражданского населения Украины, право на образование, а также обеспечение личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних граждан Украины, которые прибывают в Латвию без сопровождения родителей.

Место проживания людям, которым это необходимо, на срок до 90 дней будет обеспечено в добровольно принимающих домашних хозяйствах, которые получат выплаты в размере 100 евро за первого человека и 50 евро за каждого следующего, но в общей сложности не более 300 евро в месяц.

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