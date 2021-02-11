Правительство отменило комендантский час
Foto: F64

Кабинет министров 11 февраля принял решение отменить комендантский час, сообщает LETA.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) сообщил, что вместо комендантского часа полиция будет усиленно контролировать за соблюдением ограничений на собрания, а также пересечение границ и соблюдение карантина.

До сих пор комендантский час начинался в пятницу и субботу с 22:00 до 5 утра.

За отмену комендантского часа выступило Министерство внутренних дел - по мнению ведомства, тогда полиция сможет эффективнее следить за соблюдением других важных эпидемиологических ограничений, снизив заболеваемость таким образом. Например, контролируя собрания в транспорте, домохозяйствах и других публично недоступных местах.

Кроме того, МВД сможет сэкономить, так как больше не будет нужды оплачивать ночные часы работы.

Отменив комендантский час, полиция пообещала по ночам выходных дней обеспечить примерно 30% от патрулей, задействованных в контроле комендантского часа.

Как уже сообщалось, комендантский час впервые был введен в преддверии Нового года.

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