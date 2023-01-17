Правительство отменило решение о выкупе земли под Бикирниекской трассой

Во вторник, 17 января, Кабинет министров отменил решение правительства, принятое в конце августа 2022 года, о покупке за 8,192 млн евро земли, принадлежащей частным лицам, на улице Сергея Эйзенштейна в Риге для реализации проекта развития Бикирниекской комплексной спортивной базы.

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В конце августа 2022 года правительство приняло решение о выделении Министерству сообщения из бюджетной программы "Непредвиденные расходы" 8,192 млн евро на выкуп у трех предпринимателей недвижимого имущества на улице Сергея Эйзенштейна в Риге для реализации проекта развития Бикирниекской комплексной спортивной базы.

Возражения высказал тогда Совет по налоговой дисциплине (СФД).

Приняв во внимание информацию, указанную в письме Советом по налоговой дисциплине, а также информацию, опубликованную в средствах массовой информации, 13 сентября прошлого года Министерство финансов обратилось в Министерство сообщений с предложением рассмотреть возможные альтернативные решения и, при необходимости, направить документ на повторное рассмотрение.

20 сентября Министерство сообщения признала, что отчуждение недвижимости — некорректно.

В свою очередь, Министерство финансов пришло к выводу, что избранное изначально решение об отчуждении недвижимости не совсем соответствует надлежащей практике управления бюджетом. Поэтому Минфин предлагает признать ранее принятое решение правительства недействительным.

Кабинет министров поддержал позицию Министерства финансов.

В 2018 году предприниматели Гунтис Равис, Игорь Скок и Андрис Путанс — все фигуранты списка латвийских миллионеров — обратились в Министерство образования и науки с призывом лишить статуса национальной спортивной базы у части принадлежащей им земли под Бикирниекской трассой. На вопрос, каковы планы владельцев по дальнейшему использованию указанной земли, например, планируют ли они использовать этот участок для коммерческой деятельности или хотят получать за нее более высокую арендную плату, представитель хозяев не ответил.

Стоимость земли, принадлежащей Игорю Скоку на Бикерниекской трассе, оценивается в 3 249 415 евро. Рыночная стоимость двух пятых частей земельного участка, принадлежащих компании SIA Grif 28 Рихарда Рависа, составляет 3 249 415 евро, а рыночная стоимость одной пятой земельного участка, принадлежащей фирме Андриса Путанса SIA ​​"Resursi", стоит 1 624 708 евро.

В 2019 году правительство концептуально поддержало предложение Министерства сообщения о выкупе за 3,55 миллиона евро о выкупе у частных лиц земли в Бикирниекском спортивном комплексе.