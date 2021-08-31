Правительство отозвало законопроект о лотерее для привитых
Foto: AP/Scanpix

Кабинет министров во вторник решил отозвать законопроект о лотерее для вакцинированных.

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30 июля этого года правительство поддержало разработанный Минздравом законопроект о лотерее, который предусматривал ее организацию для мотивации населения прививаться от Covid-19. Предполагалось, что призовой фонд лотереи составит 720 000 евро.

Эта идея и связанные с ней расходы вызвали негативную реакцию в обществе, а голосов коалиции в парламенте не хватило, чтобы утвердить законопроект, поэтому принято решение его отозвать.

9 августа председатель фракции партии "Для развития/За!" Юрис Пуце заявил, что дальнейшая работа над законопроектом о прививочной лотерее приостановлена из-за отсутствия поддержки в коалиции.

При этом Министерство здравоохранения понимает, что меры по мотивации людей прививаться необходимы, поэтому Минздрав будет предлагать новые инициативы и искать иные пути для достижения этой цели.

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LETA

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