Кабинет министров утвердил пакет законопроектов, вводящих обязательную военную службу для граждан мужского пола 18-27 лет, родившихся после 1 января 2004 года. Законопроект предусматривает, что первый призыв состоится во втором полугодии 2023 года. Однако все эти решения и сроки еще только предстоит утвердить Сейму.

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Кто должен служить?

"Все граждане — мужчины — в установленном этим законом порядке должны нести государственную военную службу. Государственная служба обороны — это активная служба, которую гражданин исполняет в статусе солдата подразделения регулярных войск Национальных вооруженных сил (НВС) или в Земессардзе или, осваивая государственную программу обучения обороны, предусмотренную для студентов вузов, капелланских служб или медицинского персонала, соблюдая приоритеты, установленные НВС", — говорится в законопроекте.

Добровольно служить могут и женщины.

Нести военную службу можно следующими способами:

11 месяцев в составе регулярных войск НВС или в подразделении Земессардзе;

не менее пяти лет в Земессардзе в целом, выполняя служебные задачи не менее чем на 21 индивидуальном занятии и не более чем на семи коллективных обучениях в течение каждого года;

осваивая предусмотренную для студентов вузов программу обучения государственной обороне (отдельно оговаривается, что если студент от такого обучения уклоняется, то призовут на 11 месяцев в регулярные войска);

осваивая предусмотренную для капелланской службы программу обучения государственной обороне, на которую могут подать заявки рукоположенные священнослужители установленных религиозных организаций и другие граждане, обучающиеся в учебных заведениях духовенства этих религиозных организаций;

осваивая предусмотренную для медицинского персонала программу обучения государственной обороне ((отдельно оговаривается, что если медик от такого обучения уклоняется, то призовут на 11 месяцев в регулярные войска);



Сроки освоения программ студентами вузов, священниками и медиками еще предстоит установить Кабинету министров.



Кого могут признать негодным для службы?

Министерство обороны будет бесплатно получать информацию из Регистра физических лиц, Регистра наказаний, Информационной системы инвалидности, Государственной информационной системы образования и от системы E-veselība.

Министерству оборону в сотрудничестве с НВС нужно будет принять решение о том, каким должно быть здоровье призывника. Правительству затем предстоит разработать порядок и требования к проверкам здоровья призывников — включая и психологическое тестирование. Будет оговорен и порядок оспаривания решения о том, годен или не годен молодой человек к военной службе, в административных судах.

Негодными для военной службы могут быть признаны:

граждане, чье состояние здоровья не отвечает установленным требованиям;

граждане, которые наказаны за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления — вне зависимости от того, снята ли судимость;

граждане, судимые за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, даже если они были освобождены от наказания или уголовный процесс в их отношении был завершен на основании, не связанном с реабилитацией;

граждане, у которые есть гражданство другой страны и которые служили в военной службе другого государства или несли государственную гражданскую (альтернативную) службу;

солдаты профессиональной военной службы, которые непрерывно служили не менее трех лет;

выпускники профессиональной средней школы полковника Оскара Калпака;

должностные лица учреждений системы внутренних лет и Управления мест заключения, а также учреждений госбезопасности, со специальным званием, непрерывно прослужившее в указанных учреждениях не менее трех лет.



Решение отложить призыв может быть принято в отношении:



граждан, получающих общее образование, основное профессиональное образование, профессиональное образование, среднее профессиональное образование после получения основного образования или обучающихся по программе дополнительного профессионального образования для получения первой профессиональной квалификации;

граждан, которые в рамках уголовного процесса признаны обвиняемыми или подозреваемыми;

граждан, которые наказаны за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления — вне зависимости от того, снята ли судимость;

граждан, у которых на попечении находится ребенок, если второй родитель умер или у второго родителя нет возможности заботиться о ребенке, а также граждане, которые решение сиротского суда признаны опекунами или же родителем приемной семьи;

должностных лиц учреждений системы внутренних лет и Управления мест заключения, а также учреждений госбезопасности, со специальным званием, которые служат в этих учреждениях;

действующих солдат профессиональной военной службы;

кадетов профессиональной средней школы полковника Оскара Калпака;

граждан, которым необходимо отложить службу по состоянию здоровья.

Права и льготы призывника

Отдельно в законопроекте оговариваются, что работодатель или учебное учреждение обязаны освободить гражданина от работы (должности), обязанностей или учебы на срок призыва. При этом работодатель будет обязан сохранить за призывником прежнее место работы либо по возвращению предоставить аналогичную или равнозначную работу с не менее благоприятными условиями труда. Учебное заведение за гражданином должно сохранять право на продолжение образования на тех же условиях, что и до призыва на военную службу.

В законопроекте говорится о том, что государство будет финансировать учебные места в государственных университетах и ​​колледжах для тех, кто уже прошел государственной службы обороны при условии, что такой студент соответствует требованиям для поступления в университет и на образовательную программу.

Продолжительность дня военной службы еще предстоит утвердить Кабинету министров. Законопроект оговаривает, что у призывника будет право получать компенсацию за исполнение служебных обязанностей. Однако правительству еще только предстоит определять суммы и порядок выплат. То же самое касается порядка оплаты больничных, оплаты лечения в случае получения травм на службе и так далее.

В законопроекте сказано, что солдат-призывник во время службы находится на частичном обеспечении государства. Солдат получает суточные, обмундирование, необходимое снаряжение. Порядок такого обеспечения будет устанавливать министр обороны. В случае, если солдат получает компенсацию, то не будет получать суточные. Но порядок таких выплат еще только должно разработать правительство.