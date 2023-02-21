Правительство отвергло условия сотрудничества от застройщика газового терминала в Скулте
Foto: skultelng.lv

Во вторник Кабинет Министров отклонил условия сотрудничества по проекту, предложенные девелопером терминала сжиженного природного газа в Скулте Skulte LNG Terminal. Об этом агентству LETA сообщили представители Министерства климата и энергетики (KEM).

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Инициаторы проекта предоставили условия сотрудничества 13 января, но правительство отклонило их после того, как ознакомилось с их углубленной оценкой KEM. 30 января министерство запросило у девелопера дополнительную информацию.

После того, как министерство получило информацию об инфраструктуре, мощности и затратах по проекту, оно пришло к выводу, что предложенные условия сотрудничества не могут быть поддержаны, в основном из-за их регулятивных преимуществ и объема гарантий.

Как сообщалось, в сентябре 2022 года Сейм принял законопроект о присвоении СПГ-терминалу в Скулте статуса объекта национальных интересов, однако в нем не содержалось гарантий государства для поставок газа через него.

В последующие месяцы Skulte LNG Terminal нашло стратегического инвестора для реализации проекта и подало правительству предложения о предпочтительных формах сотрудничества, но ни инвестор, ни предложения публично не разглашались.

Skulte LNG Terminal зарегистрировано в 2016 году. Как сообщается на сайте предприятия, его бенефициарными владельцами являются Арнфин Унум и Петерис Рагаушс. В мае 2022 года о приобретении 20% акций Skulte LNG Terminal объявила топливная компания Virši-A.

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