Правительство перенесло на пятницу обсуждение решений по Covid-19
Foto: LETA/DELFI

Правительство продолжит обсуждение связанных с Covid-19 вопросов в пятницу, 26 февраля. В четверг правительство не успело рассмотреть все вопросы повестки дня, так как премьер-министр Кришьянис Кариньш во второй половине дня должен участвовать в заседании Евросовета.

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По предложению премьера рассмотрение остальных вопросов будет продолжено в пятницу в 15.00.

В пятницу министры рассмотрят подготовленное Минблагом решение о выделении 182 млн евро на выплату единовременных пособий семьям с детьми в размере 500 евро за ребенка, а также предложение выделить дополнительные средства для обеспечения масками малообеспеченных людей.

Также будет рассматриваться предложение Минкультуры разрешить индивидуальные консультации для учащихся подведомственных министерству учреждений образования, которые в этом году должны сдавать государственные экзамены, и предложение Минсообщения о том, что водители грузовиков транспортных предприятий при въезде в Латвию могут не предъявлять справку о негативном тесте на Covid-19.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Кришьянис Кариньш Минблаг Правительство
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