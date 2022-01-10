Правительство планирует рассмотреть вопрос о доплатах работникам образования и повышении стипендий студентам
Foto: Shutterstock

На этой неделе Кабинет министров планирует рассмотреть вопрос о доплатах работникам сферы образования, которые обеспечивали, чтобы во время пандемии Covid-19 учеба в школах и детсадах было максимально безопасной. Также правительство намерено рассмотреть вопрос о повышении студенческих стипендий.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Об этом после заседания коалиционных партий заявила министр образования Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия).

По словам министра, уже во вторник, 11 января, на заседании правительства предусматривается утвердить подготовленные профильным министерством правила, предусматривающие, что минимальная стипендия студентов колледжей, а также бакалаврских программ, магистратуры и докторантуры будет составлять 140 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола