Правительство планирует рассмотреть вопрос о доплатах работникам образования и повышении стипендий студентам

На этой неделе Кабинет министров планирует рассмотреть вопрос о доплатах работникам сферы образования, которые обеспечивали, чтобы во время пандемии Covid-19 учеба в школах и детсадах было максимально безопасной. Также правительство намерено рассмотреть вопрос о повышении студенческих стипендий.

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Об этом после заседания коалиционных партий заявила министр образования Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия).

По словам министра, уже во вторник, 11 января, на заседании правительства предусматривается утвердить подготовленные профильным министерством правила, предусматривающие, что минимальная стипендия студентов колледжей, а также бакалаврских программ, магистратуры и докторантуры будет составлять 140 евро.