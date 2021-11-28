Правительство планирует установить "срок годности" для ковид-сертификатов

Хотя в Латвии по-прежнему более 100 тысяч пожилых людей не вакцинированы от Covid-19, в ближайшие месяцы Латвии нужно будет добиться ревакцинации еще несколько сотен тысяч человек. Для способствования этому, правительство рассматривает введение даты истечения срока действия ковид-сертификатов. Об этом сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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Наиболее срочно необходимо получить вторую дозу вакцины Janssen, потому что одной дозы недостаточно для долгосрочной защиты. Трудно убедить тех, кто специально выбирает именно эту вакцину из одной дозы, но теперь им следует пройти бустерную вакцинацию. Однако статистические данные о стационарных пациентах и ​​смертях показывают, что ревакцинация привитых вакциной AstraZeneca может быть не менее важной.

Как отмечает Nekā personīga, споры в правительстве о том, разрешить ли всем получить третью дозу вакцины, начались еще в начале осени. Бустерная вакцинация пожилых людей началась в октябре. Теперь подать заявку может любой желающий, хотя ревакцинация рекомендуется только лицам старше 50 лет или имеющим хронические заболевания.

Видя, что вакцинация уже повторяется в других странах, часть общества потребовала этого и в Латвии. Однако в ситуации, когда половина населения не сделала даже первую прививку, вакцинация наиболее ответственной части не была приоритетом для врачей.

Политики, в том числе глава правительства, указали на Израиль, США и другие государства, которые ввели массовую ревакцинацию. Государственный совет по иммунизации посоветовал политикам подождать, заявив, что в этом нет необходимости. На сторону медиков встал и министр здравоохранения.

Как указала председатель Госсовета по иммунизации Даце Завадска, в конце лета в странах Европы в больницы уже стали попадать полностью вакцинированные люди. Их было не много, это были пожилые люди. Однако врачи, которые первыми прошли вакцинацию, не болели чаще остальной части общества, подчеркнула Завадска.

Врачи также предупреждают, что не все страны сопоставимы. У каждого своя стратегия вакцинации. Например, некоторые решили, что важнее вакцинировать как можно больше людей за короткое время первой дозой, а о второй подумать позже. В этих странах время ревакцинации наступает быстрее.

"Я определенно не согласен с тем, что Латвия что-то внесла поздно. Фактически, если мы посмотрим на Европу, это одна из первых стран, которая внедрила вакцинацию так широко", — указала Завадска.

Глава Совета по иммунизации показала список европейских стран, где введена ревакцинация. Как и в Латвии, во многих других местах бустерную дозу сначала получали пожилые люди, группы риска и те, кто был вакцинирован Janssen. Некоторые страны также подчеркивают необходимость более быстрой ревакцинации тех, кто привит AstraZeneca.

В начале года поставки Pfizer были недостаточными, поэтому жители домов престарелых и многие пожилые люди из приоритетных групп были вакцинированы непосредственно AstraZeneca. Этой осенью вакцинированные также были госпитализированы, поскольку вирус быстро распространился. Были получатели Pfizer и Moderna, но больше всего — AstraZeneca. Из каждых 100 000 человек, вакцинированных этим препаратом, 43 человека были госпитализированы в сентябре и 77 — в октябре. Janssen лишь немного отстает.

Тем временем к началу ноября 18 из каждых 100 000 человек, вакцинированных AstraZeneca, умерли от Covid. Умерло по четыре человека, вакцинированных Pfizer и Moderna. SPKC еще не собрал данные о госпитализированных и умерших в ноябре.

"Вполне логично, что эта эффективность должна начать снижаться, особенно для людей, от которых уже естественно ожидается, что она будет менее устойчивой. Были люди и учреждения, которые, несмотря на то, что мы рекомендовали более длительный интервал для AstraZeneca — от 8 до 12 недель — вакцинировали пациентов второй дозой через четыре недели", — подчеркнула Завадска.

Эти люди были более подвержены госпитализации, чем те, кто получал дозы с более длительными интервалами между ними.

"Janssen же особенно популярен среди коррумпированных врачей. Следовательно, возможно, что некоторые из привитых этой вакциной, которые оказались в больнице и умерли, на самом деле не были вакцинированы", — отметила эксперт.

По словам представителя Госполиции Виталия Половинского, этому также есть экономическое обоснование. На этой неделе полиция арестовала еще одну группу людей, которые подделывали ковид-сертификаты. Всего возбуждено 39 уголовных дел, начато 48 проверок, проверены сертификаты почти 500 человек. Получить настоящий сертификат без вакцинации становится все сложнее и дороже — он стоит до 900 евро, указали в полиции.

На сегодняшний день бустерную дозу вакцины получили около 50 000 человек, треть из которых — пожилые люди. В настоящее время любой взрослый, у которого прошло шесть месяцев с окончания вакцинации, может подать заявку на бустерную прививку. В декабре-январе их будет около полумиллиона человек.

Эксперты опасаются, что большие массы людей затруднят доступ к бустерной дозе прививки для пожилых людей, которые срочно нуждаются в ревакцинации. Затем повторится весенний сценарий, когда наиболее уязвимые не будут вакцинированы вовремя. Сообщается, что 400 тысяч взрослых и 128 тысяч из них — сениоры — не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса.

Как сообщила руководитель Отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича, в Латвии проживают 30 000 пожилых людей, которые вообще не связаны с каким-либо семейным врачом.

На этой неделе министры начали планировать введение даты истечения срока действия ковид-сертификатов, поэтому все должны будут пройти ревакцинацию.

"Да, я инициировал этот разговор в закрытой форме в коалиции на этой неделе, поэтому Министерство здравоохранения в моем лице выступило с инициативой начать обсуждение этого вопроса. И надо сказать, что на этой неделе события развивались очень стремительно. Хотя эта дискуссия и предложение о девяти месяцах появились на уровне Европейского Союза как возможный крайний срок, в некоторых государствах-членах также есть новые решения. Если Европейский Союз задержится с установлением общего стандарта, мы сделаем это на национальном уровне. Думаю, срок действия составит не более девяти месяцев, а точнее от семи до девяти месяцев", — заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в интервью Nekā personīga.