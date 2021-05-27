Правительство планирует в июне возобновить очные заседания
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На следующей неделе, 1 июня, Кабинет министров планирует провести первое очное заседание с начала пандемии Covid-19, сообщает агентство LETA со ссылкой на премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство).

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Учитывая то, что большинство министров привиты против Covid-19, глава правительства предложил провести очное заседание. 1 июня в очном заседании примут участие 11 министров, а трое присоединятся удаленно. 8 июня на заседании смогут присутствовать 13 министров, один удаленно.

15 июня все члены правительства будут полностью привиты и Кабинет министров полноценно возобновит очную работу.

В свою очередь, Сейм пока не планирует возобновить очные заседания. На данный момент не известно, как много депутатов Сейма получили прививки. Кроме того, в Сейме есть работники, технический персонал, на заседания комиссий приходят авторы законопроектов, эксперты и др.

"Без сомнения, проведение заседаний Сейма и комиссий дистанционно - это исключительное решение, но оно позволяет продолжать непрерывную работу парламента даже в условиях, когда из-за эпидемиологической безопасности и ограничений депутаты не могут проводить встречаться лично", - заявили в пресс-службе парламента.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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"Новое Единство" Кришьянис Кариньш Сейм
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