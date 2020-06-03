После окончания чрезвычайного положения 9 июня правительство планирует значительно смягчить ограничения на публичные мероприятия.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация, первоначально планируется разрешить мероприятия с числом участников не более 100 в помещениях и не более 300 на открытом воздухе, а июле количество участников может быть увеличено соответственно до 500 и 1000.

Министерство здравоохранения подтвердило, что работа над планом смягчения ограничений ведется, но пока не назвало конкретных цифр.

В настоящее время при условии соблюдения двухметровой дистанции разрешено собираться до 25 человек, причем мероприятие в помещениях не должно длиться более 3 часов.

В Эстонии с 1 июня допустимое число участников мероприятий увеличено с 50 до 100 как в помещениях, так и на воздухе.

В Литве с 16 июня будут разрешены мероприятия до 500 человек на открытом воздухе и до 150 человек в помещениях при условии соблюдения метровой дистанции на улице и двухметровой - в помещениях.