Правительство поддержало демонтаж 69 памятников, прославляющих советский и нацистский режимы

В четверг, 14 июля, Кабинет министров поддержал снос 69 объектов — памятников, памятных знаков и мемориалов, прославляющих советский и нацистский режимы. Объекты расположены по всей стране.

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23 июня вступил в силу закон "О запрете экспонирования и демонтаже объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, на территории Латвийской Республики". Этот закон оговаривает срок и организацию процедуры сноса памятника в парке Победы в Риге. Также закон делегировал Кабинету министров составление списка других подобных объектов на территории страны, подлежащих сносу.

Важно, что закон оговаривает: демонтаж не грозит памятникам, памятных знакам и мемориальным объектам, которые размещены на местах захоронения павших солдат.

В конце июня Управление национальным культурным наследием, Латвийский союз художников и Латвийский музей оккупации приняли решение, что снести нужно 69 объектов. Эти объекты находятся во всех исторических краях Латвии, на территории 23 самоуправлений. Большинство мемориалов расположено на территориях краев и редко посещаются.

Самые известные памятники советской эпохи находятся в городах государственного значения. Такие объекты есть в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе. В дополнение к уже предназначенному для сноса памятнику в Пардаугаве в Риге выявлено несколько других мемориалов советской эпохи, которые будут демонтированы, в том числе в Межапарке и Румбуле.

В Курземе такие памятники находятся в Лажской волости, Медзской волости и Бункской волости Южнокурземского края, Алсунгсвкой волости Кулдигского края, Гудениекской и Рендской волостях Кулдигского края, Калетской и Вайнедской волостях Южнокурземского края.

В Земгале памятники находятся в Яунсвирлаукской волости Елгавского края, Межотненской волости Баусского края.

В Видземе будут демонтированы памятники в Аннской волости, Яуналуксненской волости, Аннской волости, Лиепнской волости и Малупской волости Анненского края, Друвиенской, Белявской и Стамериенской волостях Гулбенского края, Гауиенской волости Смилтенского края, Сканькалнской волости Валмиерского края, Ошупской и Баркавской волостях Мадонского края, а также в Тирайне Марупского края.

В Латгале подлежащие демонтажу объекты находятся в Лудзе, Рунденской, Малнавской, Голишевской и Пасиенской волостях Лудзенского края, в Балви, в Балтинавской и Тилжской волостях Балвского края, в Краславе, в Шкяунской, Комбульской и Константиновской волостях Краславского края, в Науиенской, Ницгалской, Деменской, Малиновской и Скрудалиенской волостях Аугшдаугавского края.

Отдельные самоуправления уже решили, что делать с памятниками, предназначенными для демонтажа, например, перенести их на кладбища, где захоронены воины советской армии.

Тема сноса памятников актуализировалась после военного вторжения России в Украину.