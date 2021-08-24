Правительство поддержало намерение продать или пожертвовать примерно 644 000 доз вакцин от Covid-19

Во вторник Кабинет министров поддержал предложение Министерства здравоохранения продать или пожертвовать 560 000 доз вакцины AstraZeneca и до 84 000 доз Pfizer/BioNTech, срок годности которых — до конца октября, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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По словам политика, правительство склонялось в пользу продажи, предполагая, что, если не удастся найти партнеров, можно будет рассмотреть вопрос о пожертвовании вакцин. "Министерство здравоохранения будет решать этот вопрос в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, которое устанавливает приоритеты внешней политики в этом вопросе", — пояснил Павлютс.

"Министерство здравоохранения определило возможные сценарии спроса на вакцины. Мы видим, что к концу года мы сможем полностью вакцинировать до 95% населения Латвии, включая вероятность того, что вскоре мы примем решение о ревакцинации третьей дозой большего или меньшего размера групп населения", — рассказал министр, подчеркивая, что в настоящее время в Латвии достаточно доз вакцин от Covid-19.

В общей сложности срок годности в конце октября истечет у 276 672 доз вакцины Pfizer/BioNTech и у 85 200 доз AstraZeneca, заявил министр здравоохранения на заседании правительства на прошлой неделе.

Министр благосостояния Гатис Эглитис призвал включить Тайвань в число потенциальных стран, которым будет предложено купить эти дозы. Поддержку этой идее выразил также министр обороны Артис Пабрикс.

"Имея эти запасы [вакцин] на складе, с каждой неделей возрастает риск того, что срок годности истечет, и мы не сможем использовать эти вакцины", — сказал министр, напомнив о предыдущем решении пожертвовать дозы вакцины AstraZeneca другим странам.