Правительство поддержало перенос выборов в Рижскую думу на 6 июня

Кабинет министров поддержал предложение Министерства охраны среды и регионального развития перенести внеочередные выборы в Рижскую думу на 6 июня этого года, сообщает агентство LETA.

Министерство в своей аргументации указало, что большая часть избирательных участков расположены в образовательных учреждениях и общественных местах, в организации выборов принимают участие около 1700 человек и во время выборов невозможно избежать контакта с людьми, даже соблюдая дистанцию. Поэтому чтобы снизить распространение COVID-19, ведомство предложило перенести дату выборов.

Помимо прочего, сейчас избиратели не могут подать заявление о смене избирательного участка, так как все центры обслуживания клиентов закрыты для посетителей. А также, в нынешних условиях невозможно организовать полноценные избирательные кампании.

Как уже сообщалось, 12 марта в Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса COVID-19. Закрыты школы, вузы, многие предприятия и учреждения прекратили очное обслуживание клиентов. Сегодня, 17 марта, в стране остановлено все международное пассажирское сообщение. Жителей Латвии, застрявших за границей, репатриируют.