Правительство поддержало план о закупке еще 420 000 доз вакцины Moderna
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сегодня правительство поддержало план о закупке дополнительных 420 000 доз вакцины производства Moderna, которые могут быть доставлены в Латвию во второй половине года, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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"Мы считаем это решение необходимым, чтобы в случае задержки вакцин других производителей мы были уверены, что у нас недостатка в вакцинах не будет", - сказал министр.

Латвия также подала заявки на закупку потенциальных вакцин у двух других производителей. Поданы заявки на вакцину NovaVax, которая может стать доступна в середине года, и вакцину Valneva, о производстве которой пока нет четких прогнозов, сообщил министр.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Даниэл Павлютс
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