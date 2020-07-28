Правительство поддержало план по борьбе с алкоголизмом

Правительство во вторник поддержало план по сокращению потребления алкоголя и борьбе с алкоголизмом, который предусматривает более строгие ограничения на рекламу алкоголя и возможное сокращение допустимой концентрации алкоголя в крови водителей до 0,2 промилле.

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Кроме того, в плане, включающем перечень мер до 2022 года, предлагается разработать коррекционную программу для водителей, которые были задержаны за вождение авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Минздрав планирует включить в маркировку алкогольных напитков информацию, призывающую не употреблять алкоголь во время беременности и перед тем, как сесть за руль транспортного средства, а также ужесточить контроль водителей на дорогах. Кроме того, предлагается запретить бесплатную раздачу алкогольных напитков в игорных залах и казино.

Министерство здравоохранения также рассматривает возможности ограничения использования содержащих алкоголь косметических и гигиенических средств в целях опьянения, а также планирует пересмотреть время торговли алкогольными напитками с учетом опыта других стран.

План включает и запрет на рекламу скидок на пиво и вино на телевидении и радио, запрет на рекламу скидок на алкоголь в печатных СМИ и печатных материалах, кинотеатрах и в интернете, за исключением торговых точек, где выставляются и продаются алкогольные напитки. В том числе, запланировано запретить рекламные акции или распродажи, которые предполагают покупку двух алкогольных напитков со скидкой или покупку алкогольного напитка со скидкой вместе с другим продуктом или услугой.

Также рассматривается возможность запрета продажи алкогольных напитков со скидкой в день рождения или именины клиента и в рамках программ лояльности.

Рассматривается создание национального фонда укрепления здоровья, в который будет перечисляться 0,5% поступлений от акцизного налога на алкоголь, табак и налогов на азартные игры и лотереи. В план включена также идея расширения государственной поддержки для лечения алкогольной зависимости, в том числе за счет сокращения доплат пациентов и включения лекарств, прописанных наркологом, в список компенсируемых.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потребление алкоголя является значительным фактором риска преждевременной смерти и инвалидности, а также причиной многих заболеваний.

В Латвии в возрастной группе 20-39 лет каждая четвертая смерть классифицируется как связанная с алкоголем. Министерство здравоохранения подчеркивает, что последствия злоупотребления алкоголем создают значительную финансовую нагрузку на бюджет здравоохранения.