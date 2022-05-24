Правительство поддержало повторно кандидатуру Страуме на пост главы KNAB, несмотря на протесты "Консервативных"

Несмотря на возражения партии "Консервативные", во вторник правительство поддержало решение повторно назначить Екабса Страуме главой Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB).

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На заседании правительства против назначения Страуме проголосовали министр юстиции Янис Борданс, министр сообщения Талис Линкайтс и министр благосостояния Гатис Эглитис — все они представляют в правительстве партию "Консервативные".

Ранее Борданс заявил, что "Консервативные" не поддержат кандидатуру Страуме и будут призывать проведение нового конкурса на должность руководителя KNAB.

В итоге в конкурсе на должность главы KNAB повторно одержал победу Страуме — комиссия признала это единогласно. В конкурсе участвовал еще один претендент, однако он не соответствовал должности — у него не было нужного образования, а также знаний иностранных языков.

Правительство собиралась принять решение о кандидатуре Страуме еще на прошлой неделе, однако процесс отложили из-за возражений "Консервативных". По мнению партии, кандидат на такую серьезную должность должен быть выбран в "настоящем конкурсе", в котором принимают участие как минимум десять претендентов.

Представители "Консервативных", в том числе министр юстиции Янис Борданс, неоднократно критиковали работу Страуме, пишет агентство LETA.

По закону председателя KNAB выбирают на пять лет по рекомендации кабинета министров, но окончательное решение принимает Сейм.

Страуме начал руководить KNAB в 2017 году. До этого он более 16 лет проработал в Службе военной разведке и безопасности, из них десять лет — в качестве начальника управления. До этого Страуме работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции.