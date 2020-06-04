Правительство поддержало предложение начать строительство Лиепайской тюрьмы в следующем году

На заседании правительства министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство) сообщил, что проект Лиепайской тюрьмы наиболее готовый к немедленной реализации, сообщает LETA. Правительство поддержало предложение Министерства юстиции начать строительство тюрьмы в 2021 году.

Во время дискуссий министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) указал, что за 150 млн евро, необходимые на строительство тюрьмы, можно решить практически все проблемы системы внутренних дел. Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) парировал, что правительство уже дискутировало на эту тему и пришло к соглашению. Тем не менее премьер запросил оценку Министерства финансов.

Рейрс указал, что его ведомство поддерживает строительство Лиепайской тюрьмы в 2021 году.

"Учитывая то, что у нас есть средства и надо греть экономику, это готовый проект, который мы можем быстро начать реализовывать. Нам не подходят объекты, которые будут готовы когда-нибудь после 2025 года. Этот проект наиболее готов", — сказал министр финансов.

Кабинет министров поддержал строительство новой тюрьмы. По подсчетам Минюста, при реализации проекта, в госбюджет вернутся от 30 до 50 млн евро в виде налогов. Помимо прочего, ведомство считает, что реформа мест заключения даст положительный экономический и социальный эффект, а она невозможна без современной инфраструктуры. Минюст обещает, что затраты на строительство не превысят 147 млн евро.