Правительство поддержало продление полномочий Сартса на посту главы центра НАТО до 2027 года

Во вторник, 8 августа, правительство приняло решение продлить полномочия Яниса Сартса на посту директора Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций ("Stratcom").

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Ранее Сартс согласился продолжить выполнение обязанностей директора в следующий ротационный период — до 31 августа 2027 года.

По оценке Министерства обороны, Сартс должен продолжить выполнять обязанности главы центра. Работа Сартса на посту директора удостоена положительной оценки, и это также подтверждается оценками Объединенного командования НАТО по трансформации. Учтена и актуальность начатых работ, а также динамика работы центра в условиях войны, развязанной Россией в Украине, отмечают в Минобороны.

В Минобороны также предложили, чтобы в дальнейшем решение о назначении директора центра принимал министр обороны.