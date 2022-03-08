Правительство поддержало продление участия латвийских войск в операции Ираке против ИГИЛ

Во вторник правительство поддержало продление срока участия латвийских военнослужащих в военной операции в Ираке против террористической организации ИГИЛ.

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Срок участия в миссии решено продлить до 1 февраля 2024 года, но окончательное слово будет за Сеймом.

До сих пор Латвия участвовала в операции вместе со штабными офицерами, служившими на базе ВВС США в Эрбиле, Ирак.

Минобороны планирует продолжить участие Национальных вооруженных сил (НВС) в операции в текущем количестве — до 30 военнослужащих, которые выполняли бы свои обязанности в районе операции, включая территории Ирака и/или Кувейт.