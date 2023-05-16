Правительство поддержало программу Минблага по снижению уровня бедности в обществе

Во вторник, 16 мая, правительство поддержало проект разработанной Министерством благосостояния программы, которая направлена на снижение уровня материальной необеспеченности населения.

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Соотношение доходов в Латвии является одним из самых неравномерных в Европейском союзе (ЕС): в 2018 году доходы 20% самых богатых жителей превышали доходы 20% самых бедных в 6,8 раза. Доля населения, подверженного риску бедности, также одна из самых высоких в ЕС: в 2019 году у Латвии был третий самый высокий показатель — 21,6%, сразу после Румынии (23,8%) и Болгарии (22,7%).

По сравнению с другими группами больше всего подвержены риску бедности одинокие пожилые люди старше 65 лет. В 2019 году их доля составлял 71,7%, в 2018 году — 74,9%, а в 2017 году — 74%. Второй по величине группой общества, подверженной риску бедности, являются лица в возрасте до 64 лет, проживающие в одиночку. В 2019 году доля таких людей составила 30%, в 2018 году — 31,7%, в 2017 году — 31%.

В Латвии также один из самых высоких показателей глубокой материальной необеспеченности в ЕС, хотя его изменения свидетельствуют об улучшении ситуации — он снизился с 16,4% в 2015 году до 7,3% в 2019 году, но все же превышает средний показатель по ЕС в размере 5,4%.

По данным Минблага, в 2019 году статус малоимущих был присвоен 41 522 лицам, в том числе 10 349 детям, а статус малообеспеченных — 45 564 лицам, в том числе 6512 детям.

Минблаг разработал проект "Программа "плюс" Европейского социального фонда по сокращению материальной необеспеченности в 2021-2027 гг.", который направлен на решение проблемы недостаточной обеспеченности продовольствием, основных материальных лишений и сокращение социального отторжения.

В рамках программы малообеспеченным домохозяйствам будет оказана поддержка в виде продуктовых наборов и готовой еды, наборов средств гигиены и хозяйственных товаров. Для домохозяйств с детьми до двух лет будут предусмотрены дополнительные продуктовые наборы и предметы гигиены для детей грудного и раннего возраста, а для домохозяйств с детьми школьного возраста от 5 до 16 лет — индивидуальные школьные принадлежности.

Также предусмотрена возможность участвовать в дополнительных мероприятиях по уменьшению социальной изоляции. Партнерские организации будут оценивать потребности домохозяйств и предлагать возможность участвовать в информационных, неформальных образовательных и социальных мероприятиях, а также индивидуальные консультации или участие в группах поддержки или самопомощи.

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Исходя из опыта программы в 2014-2020 гг. ожидается, что в дополнительных мероприятиях примут участие около 10% общего числа получателей помощи.

Общее финансирование программы составляет 38,28 млн евро, в том числе 32,54 млн евро — софинансирование ЕС, 3,6 млн евро — финансирования из государственного бюджета. Так как вклад государства в программу не может превышать 10%, из государственного бюджета будет предоставлена дополнительная поддержка аналогичных мер вне программы в размере 2, 13 млн евро.