Правительство поддержало участие Латвии в миссии НАТО в Ираке
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Правительство утвердило проект решения Сейма об участии латвийских военнослужащих в миссии НАТО в Ираке до 1 ноября 2022 года.

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Окончательное решение по этому вопросу примет Сейм.

В октябре 2016 года министры обороны НАТО утвердили участие альянса в обучении местных сил безопасности в Ираке. В 2018 году было принято решение о более широком участии сил НАТО в этом процессе и создании учебной миссии в этой стране.

После обострения ситуации в начале этого года Ирак обратился к НАТО с просьбой усилить поддержку в укреплении местных сил безопасности. Боевых задач миссия НАТО в Ираке не выполняет. С 2021 года возглавлять ее будет Дания, которая предложила Латвии присоединиться к миссии в составе датского контингента начиная с ноября этого года.

Латвийские военнослужащие уже участвовали в операции "nherent Resolve в Ираке, занимаясь обучением местных сил безопасности, но в начале этого года временно вернулись на родину, не прерывая при этом участия в операции.

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LETA

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