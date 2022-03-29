Правительство поддержало увеличение оборонного бюджета до 2,5% ВВП
Foto: LETA

Кабинет министров во вторник утвердил постепенное увеличение оборонного бюджета в течение трех лет. В 2025 году оборонный бюджет должен достигуть 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП).

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Поддержанные поправки к Закону о финансировании национальной обороны предусматривают, что в 2023 году бюджет будет увеличен не менее чем до 2,25% от прогнозируемого ВВП на соответствующий год.

В 2024 году бюджет составит не менее 2,40% прогнозируемого ВВП на соответствующий год, а в 2025 году и последующие годы — не менее 2,5% прогнозируемого ВВП.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации, но сначала поправки к закону должны быть приняты Сеймом.

Оборонный бюджет на 2022 год составляет 758,35 млн евро или 2,2% ВВП.

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