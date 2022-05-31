Правительство поддержало выдвижение Знотини на пост главы СФР еще на один срок
Foto: LETA

Правительство утвердило выдвижение кандидатуры нынешней главы Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотини на пост руководителя учреждения еще на один срок.

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Первый срок полномочий Знотини заканчивается во вторник, когда правительство поддержало проект решения Сейма о ее кандидатуре. Согласно обычному порядку пленарные заседания Сейма проходят по четвергам, при этом решение о кандидатах на такую должность еще должно быть принято ответственной комиссией Сейма.

13 мая Госканцелярия сообщила, что конкурс по отбору кандидатов в руководители СФР выиграла действующая глава службы Знотиня. Руководитель СФР назначается Сеймом по рекомендации Кабинета министров сроком на пять лет.

Одно и то же лицо может руководить учреждением не более двух сроков подряд.

Предыдущий конкурс на должность главы СФР проходил в 2018 году. На тот момент Знотиня была признана лучшей из девяти претендентов.

До работы в СФР Знотиня была партнером в бюро присяжных адвокатов "Deloitte Legal" и как присяжный адвокат специализировалась в разрешении споров.

Параллельно незадолго до назначения на пост главы СФР в 2018 году Знотиня отвечала за подготовку латвийского национального отчета о рисках легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

Знотиня имеет степень магистра международного и европейского права, которую получила в Рижской высшей юридической школе, и степень бакалавра права в Латвийском университете.

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