Правительство поддержало выдвижение Знотини на пост главы СФР еще на один срок

Правительство утвердило выдвижение кандидатуры нынешней главы Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотини на пост руководителя учреждения еще на один срок.

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Первый срок полномочий Знотини заканчивается во вторник, когда правительство поддержало проект решения Сейма о ее кандидатуре. Согласно обычному порядку пленарные заседания Сейма проходят по четвергам, при этом решение о кандидатах на такую должность еще должно быть принято ответственной комиссией Сейма.

13 мая Госканцелярия сообщила, что конкурс по отбору кандидатов в руководители СФР выиграла действующая глава службы Знотиня. Руководитель СФР назначается Сеймом по рекомендации Кабинета министров сроком на пять лет.

Одно и то же лицо может руководить учреждением не более двух сроков подряд.

Предыдущий конкурс на должность главы СФР проходил в 2018 году. На тот момент Знотиня была признана лучшей из девяти претендентов.

До работы в СФР Знотиня была партнером в бюро присяжных адвокатов "Deloitte Legal" и как присяжный адвокат специализировалась в разрешении споров.

Параллельно незадолго до назначения на пост главы СФР в 2018 году Знотиня отвечала за подготовку латвийского национального отчета о рисках легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

Знотиня имеет степень магистра международного и европейского права, которую получила в Рижской высшей юридической школе, и степень бакалавра права в Латвийском университете.