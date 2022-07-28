Правительство поддерживает предложение Минобороны об оказании дополнительной военной поддержки Украине

Утром в четверг правительство поддержало предложение Министерства обороны об оказании дополнительной военной поддержки Украине, сообщил министр обороны Артис Пабрикс в твиттере.

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В министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет оказана украинцам.

Уже сообщалось, что сегодня утром было созвано закрытое внеочередное заседание Кабинета министров для рассмотрения указанного вопроса.

С момента вторжения России на Украину правительство Латвии несколько раз на закрытых заседаниях принимало решения об оказании различной помощи вооруженным силам Украины.

В целом Латвия оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 млн евро, предоставив оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы "Stinger".