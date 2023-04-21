Правительство подняло зарплаты педагогам, но забастовка все равно состоится

Правительство утвердило сегодня поданные Министерством образования и науки (МОН) поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают, что с 1 сентября текущего года самая низкая почасовая ставка для педагогов, кроме воспитателей дошкольных учреждений, будет составлять 8,50 евро.

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Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) призывал Кабинет министров не утверждать эти законопроекты, поскольку профсоюзу не дали времени на то, чтобы с ними ознакомится. Ранее LIZDA выступила с заявлением, согласно которому правительство не выполнило свои обещания, и объявило забастовку. В понедельник часть латвийских школ и детских садов работать не будет, а в центре Риги с 11 до 12.30 пройдет шествие, ради проведения которого на соответствующих улицах (Тербатес, Элизабетес, бульваре Бривибас, Калькю, Вальню, Торня и Екаба, а также на Домской площади) ограничат движение.

График повышения заработной платы учителей предусматривает, что с 1 сентября текущего года месячная ставка заработной платы учителей общеобразовательных школ составит 1224 евро. Поправки также предусматривают изменение минимальных ставок месячной оплаты труда руководителей образовательных учреждений, их заместителей и руководителей структурных подразделений.

Самая низкая ставка заработной платы для воспитателей дошкольных образовательных учреждений с 1 сентября составит 1240 евро, что на 15,8% больше, чем в прошлом учебном году, когда самая низкая ставка заработной платы составляла 1070 евро. График повышения заработной платы воспитателям предусматривает сокращение неравенства между минимальными ставками заработной платы педагогов дошкольного и общего образования, возникшего из-за разной нагрузки — нагрузка воспитателей дошкольных учреждений составляет 40 рабочих часов в неделю, а нагрузка остальных педагогов — 36 рабочих часов в неделю с 1 сентября.

Педагоги средних профессиональных учебных заведений сохраняют установленную рабочую нагрузку в размере 30 часов в неделю или 1320 рабочих часов в год при более низкой ставке месячной заработной платы в размере 1020 евро.

При этом в МОН указали, что может сложиться ситуация, когда в некоторых самоуправлениях с небольшим количеством учащихся и большим количеством учителей не удастся в полной мере обеспечить учителям самую низкую ставку заработной платы, поэтому самоуправлениям как учредителям образовательных учреждений придется искать решения по дополнительному финансированию.

В целях согласования минимальных требований по балансировке нагрузки планируется до 31 мая разработать методические рекомендации по балансировке нагрузки для всех групп педагогов, включая вспомогательный персонал. Кроме того, до 31 октября министерство планирует провести оценку всех преподавательских должностей, кроме академического персонала, для определения градации тарифной ставки.

Минимальные месячные ставки заработной платы для академического персонала вузов будут повышены на 13% с сентября текущего года при сохранении текущих пропорций разницы в оплате труда между должностями.

График повышения заработной платы преподавателей предусматривает, что с 1 сентября минимальная месячная заработная плата профессоров составит 1 982 евро, ассоциированных профессоров — 1 587 евро, доцентов — 1 270 евро, лекторов — 1 017 евро, ассистентов — 810 евро, при этом для остальных должностей будут сохранены действующие пропорции разницы в оплате труда.

Для обеспечения необходимого финансирования оплаты труда академического персонала в этом году из уже утвержденного финансирования высшего образования будет выделено 2 821 222 евро, а с 2024 года ежегодно потребуется дополнительно 8 559 486 евро.

В этом году из средств государственного бюджета будет выделено 9 039 833 евро на повышение заработной платы другим педагогам, а с 2024 года ежегодно потребуется дополнительно 27 119 499 евро.

МОН заявило, что заработная плата педагогов, обучающих детей в возрасте от 1,5 до 4 лет, финансируется из бюджетов самоуправлений, и для их повышения необходимо изыскать ресурсы из муниципальных бюджетов.

Министр образования и науки Анда Чакша заявила на заседании правительства, что принятые поправки предусматривают выполнение требований забастовки педагогов, однако Латвийский профсоюз работников образования и науки ранее заявил, что забастовку не отменит.