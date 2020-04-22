Правительство попытается улучшить систему выплаты пособий за простой

Правительство будет искать возможность улучшить систему пособий за простой, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Премьер-министр признал, что нынешняя система является неполной, потому что есть бизнесмены, которые являются налогоплательщиками, но поддержку не получают. По этому поводу у премьера состоялась долгая беседа с министром финансов Янисом Рейрсом и руководством Службы госдоходов (VID), и уже в четверг VID отчитается перед правительством о выплате пособий за простой и причинах отказов, чтобы искать возможности сделать систему более гибкой и усовершенствовать её.

В результате мы как государство сделаем дополнительный шаг навстречу нашим честным бизнесменам, пообещал глава правительства.

Кариньш признал, что часть компаний не платят налоги, поэтому работники этих компаний не получают пособия за простой.

Отвечая на критику оппозиции, утверждающей что бизнесу в виде поддержки выплачена маленькая часть от миллиардов евро, запланированных на преодоление кризиса, Кариньш сказал, что озвученные правительством миллиарды - это доступные средства, которые не обязательно будут полностью потрачены, а часть этих средств будет направлена на другие мероприятия по стимулированию экономики, не только на выплату пособий.