Правительство поручило Бордансу обратиться к патриарху Кириллу для обсуждения статуса Латвийской Православной церкви

Во вторник, 22 сентября, Кабинет министров уполномочил министра юстиции Яниса Борданса ("Консервативные") обратиться от имени Латвийского государства к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, чтобы проинформировать его о принятых Сеймом поправках к Закону "О Латвийской церкви" (ЛПЦ), чтобы юридически установить и укрепить дальнейший статус ЛПЦ. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве юстиции.

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Поправки к закону устанавливают юридически независимый от Московского патриархата статус ЛПЦ. Поэтому патриарху Кириллу от имени Кабинета министров направляется письмо с призывом воспользоваться имеющимися у него каноническими полномочиями и выдать так называемый Томос об автокефалии Латвийской Православной Церкви, чтобы ЛПЦ могла выполнить все требования закона, в том числе, во взаимодействиях с Латвийским государством и другими православными церквями.

Министерство юстиции направит это письмо в Министерство иностранных дел Латиии для представления в Отдел внешних связей РПЦ и копии — в МИД России.

Необходимо отметить, что решение было принято за полторы недели до парламентских выборов в Латвии, которые состоятся 1 октября. По итогам выборов будет формироваться новое правительства, и нет гарантий, что нынешние министры — включая Борданса — сохранят свои посты.

Еще 8 сентября Сейм, напомним, в срочном порядке принял поправки к закону, которые были инициированы президентом Латвии Эгилом Левитсом.

"При вступлении закона в силу любое влияние или власть патриарха Московского над нашей православной церковью будет устранено. Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", — подчеркнул тогда президент.

В свою очередь сама ЛПЦ разрыв связей с Москвой и свой новый независимый статус, зафиксированные в законе, некоторое время не комментировала. Только вечером в пятницу, 9 сентября, ЛПЦ опубликовала на своем сайте заявление, в котором фактически утверждала, что для прихожан ничего не изменится.

"Это решение носит юридический характер и принятые изменения касаются юридического статуса Церкви. Государство установило статус нашей Церкви как автокефальный. Государство определило, что Латвийская Православная Церковь юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии, сохраняя духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими Православными Церквами мира. Изменение статуса не меняет Православную Веру, догматы, Литургическую жизнь Церкви, календарный стиль, сакральный богослужебный язык, обряды, традиции и внутреннюю церковную жизнь", — заявила 9 сентября ЛПЦ.