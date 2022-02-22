Правительство поручило Latvenergo и Latvijas valsts meži работу над созданием ветропарков

Кабинет министров поручил двум государственным предприятиям — АО Latvenergo и АО Latvijas valsts meži — начать совместную работу над созданием парков ветрогенераторов, призванных содействовать энергетической независимости Латвии от России. Об этом сообщил, как информирует LETA, министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, принятое решение предусматривает создание силами двух предприятий совместного общества капитала и развитие парка ветрогенераторов до 2027 года.

"В целях укрепления энергетической независимости Латвии, достижения целей Национального плана по энергетике и климату и продвижения Латвии к климатически нейтральной энергетике существенное значение имеет реализация крупономасштабного проекта парков ветрогенераторов", — подчеркнул Витенбергс. Более широкое использование возобновляемой энергии является одним из столпов климатической нейтральности, отметил министр экономики.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве экономики, это только первый шаг в развитии стратегических ветропарков. Перед министерствами все еще стоит задача усовершенствовать законодательство и внести предложения в правительство до 1 апреля этого года.

"Проект обеспечит значительные инвестиции в латвийскую экономику, а также будет стимулировать экономическую активность в соседних регионах. Расположение проекта такого масштаба в Латвии также будет способствовать долгосрочному спросу на высокотехнологичные производства в Латвии", — сказал Витенбергс.

Министр экономики не назвал даже потенциальную стоимость проекта, указав, что решение носит концептуальный характер. Вероятно, реализация проекта не потребует отдельного государственного финансирования — его планируется реализовать за счет средств обеих компаний.

В целях продвижения проекта правительство во вторник поручило акционерам Latvenergo и Latvijas valsts meži подготовить и представить в Кабинет министров до 1 мая проект решения о выдаче разрешения на создание совместного предприятия Latvenergo и LVM для разработки проектов ветропарка. . До 1 апреля Министерство экономики также должно подготовить необходимые поправки к нормативным актам, которые будут способствовать развитию ветряных электростанций в Латвии.