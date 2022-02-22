Правительство поручило Latvenergo и Latvijas valsts meži работу над созданием ветропарков
Foto: LETA

Кабинет министров поручил двум государственным предприятиям — АО Latvenergo и АО Latvijas valsts meži — начать совместную работу над созданием парков ветрогенераторов, призванных содействовать энергетической независимости Латвии от России. Об этом сообщил, как информирует LETA, министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

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По его словам, принятое решение предусматривает создание силами двух предприятий совместного общества капитала и развитие парка ветрогенераторов до 2027 года.

"В целях укрепления энергетической независимости Латвии, достижения целей Национального плана по энергетике и климату и продвижения Латвии к климатически нейтральной энергетике существенное значение имеет реализация крупономасштабного проекта парков ветрогенераторов", — подчеркнул Витенбергс. Более широкое использование возобновляемой энергии является одним из столпов климатической нейтральности, отметил министр экономики.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве экономики, это только первый шаг в развитии стратегических ветропарков. Перед министерствами все еще стоит задача усовершенствовать законодательство и внести предложения в правительство до 1 апреля этого года.

"Проект обеспечит значительные инвестиции в латвийскую экономику, а также будет стимулировать экономическую активность в соседних регионах. Расположение проекта такого масштаба в Латвии также будет способствовать долгосрочному спросу на высокотехнологичные производства в Латвии", — сказал Витенбергс.

Министр экономики не назвал даже потенциальную стоимость проекта, указав, что решение носит концептуальный характер. Вероятно, реализация проекта не потребует отдельного государственного финансирования — его планируется реализовать за счет средств обеих компаний.

В целях продвижения проекта правительство во вторник поручило акционерам Latvenergo и Latvijas valsts meži подготовить и представить в Кабинет министров до 1 мая проект решения о выдаче разрешения на создание совместного предприятия Latvenergo и LVM для разработки проектов ветропарка. . До 1 апреля Министерство экономики также должно подготовить необходимые поправки к нормативным актам, которые будут способствовать развитию ветряных электростанций в Латвии.

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