Правительство позволит отсрочить выплату основной суммы по студенческим кредитам

Правительство поддержало предложение Министерств образования позволить отложить взносы основной суммы за студенческие кредиты на полгода, сообщает LETA. Это касается как кредитов, покрывающих стоимость обучения, так и кредитов на проживание.

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Это необходимо, так как у многих из-за кризиса, вызванного Covid-19, снизились ежемесячные доходы и люди не могут выплачивать кредиты в прежнем объеме, объяснили в министерстве.

Клиенты банков смогут отложить выплату основной суммы обоих или одного из кредитов. Проценты по-прежнему надо будет покрывать.

Заявление об отсрочке выплат надо подать в банк, который выдал кредит. Если кредит выдан с государственным поручительством, заявление надо подавать в SEB banka или Citadele. Если кредит выдан до 2001 года, то заявление надо писать в Администрацию науки и образования.

Поддержка будет доступна любому, вне зависимости от отрасли, где он работает. Подать заявку на отсрочку выплаты основной суммы можно до 31 декабря 2020 года.