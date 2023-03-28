Правительство предоставило гражданство 47 жителям Латвии
Foto: F64

Правительство во вторник постановило предоставить гражданство Латвии в порядке натурализации 47 жителям Латвии.

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Среди претендентов на гражданство 86% являются русскими, 6% — украинцами, 2% — белорусами. 15% претендентов имеют основное образование, 52% — среднее, 34% — высшее образование.

В ближайшие дни новые граждане получат по почте уведомление от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в котором будет содержаться информация о предоставлении гражданства и о возможностях оформления нового паспорта гражданина Латвии.

PMLP напоминает, что с принятием в гражданство Латвии меняется правовой статус человека, поэтому прежний паспорт негражданина больше не действителен ни для использования внутри страны, ни для выезда за границу.

С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации получили 148 926 человек.

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