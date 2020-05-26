Правительство примет правила, регулирующие поездки на электросамокатах

Кабинет министров во вторник, 26 мая, примет решение о разработанных Министерством сообщения поправках к закону о дорожном движении, которые будут регулировать участие электроскутеров в дорожном движении, свидетельствует повестка заседания правительства.

Минсообщения поясняет, что действующее нормативное регулирование недостаточно точно определяет правила их участия в дорожном движении. К тому же рост числа электроскутеров на дорогах увеличивает риски для безопасности других участников дорожного движения, особенно пешеходов.

Законопроект предусматривает возможность участия на электроскутере в дорожном движении с 14-летнего возраста. Люди, не достигшие 18-летнего возраста, для управления электроскутером должны будут иметь права на управление велосипедом или транспортным средством любой категории.

Также законопроект предусматривает использование в дорожном движении электроскутеров со скоростью до 25 км в час, на электроскутере будет запрещено перевозить грузы или пассажиров. Концентрация алкоголя в крови человека, управляющего электроскутером, не должна превышать 0,5 промилле.

Подготовленные Минсообщения поправки предусматривают изменения также в отношении управления велосипедом. Планируется, что впредь удостоверение водителя велосипеда будет необходимо людям с 10 до 17 лет, а для людей старше 18 лет для управления велосипедом или электроскутером водительские права не будут обязательны.