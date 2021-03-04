Правительство примет решение о единоразовом пособии в размере 200 евро пенсионерам
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Сегодня правительство, возможно, примет решение о предоставлении единоразового пособия в размере 200 евро пенсионерам и лицам с инвалидностью, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По словам Кариньша, если Министерство благосостояния успеет подготовить необходимые изменения в регулировании о преодолении последствий распространения Covid-19, предложение о выплате вышеупомянутого пособия Кабинет министров может рассмотреть уже сегодня.

Одноразовое пособие в размере 200 евро планируется выплатить всем пенсионерам, независимо от размера пенсии, а также получателям пенсии по инвалидности, пенсии по утрате кормильца, пособия соцобеспечения или специального пособия по уходу.

Выплата пособий может начаться в апреле. На реализацию этой меры поддержки, предположительно, потребуется 112,5 млн евро.

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LETA

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LETA

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