Правительство примет решение о новых ограничениях из-за Covid-19
Foto: Zane Bitere/LETA

Правительство сегодня планирует принять окончательное решение по умеренному сценарию стабилизации эпидемиологической ситуации, при котором работникам государственного управления и частного сектора придется работать удаленно, а производственным предприятиям разрешено работать очно.

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Второй предложенный сценарий предусматривал более строгие ограничения, или локдаун.

Руководитель группы по оперативному управлению, директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис сообщил, что умеренный сценарий стабилизации может вступить в силу уже со следующей недели. Если он улучшит эпидемиологическую ситуацию в течение трех недель, можно будет принять решение о постепенном открытии экономики. В случае, если заболеваемость Covid-19 возрастет, то правительство должно выбрать вариант, который предусматривает более строгие ограничения.

Концептуально одобренный правительством сценарий предусматривает введение для уменьшения распространения вируса удаленной работы. В то же время производственные предприятия, на которых в целом работает около 221 тыс. человек или 25% работающих в стране, продолжат работать очно. При этом должно быть обеспечено максимальное дистанцирование работников и сменная работа.

В других секторах очная работа будет разрешена только с разрешения руководителя учреждения, а очные услуги могут предоставляться только по предварительной записи.

Каждому работнику предлагается предоставить поддержку в размере 60 евро для удаленной работы, и эта сумма не будет облагаться подоходным налогом с населения.

Также этот сценарий стабилизации ситуации предусматривает запрет на посещение общественных мест, предоставление номера в гостинице при положительном результате теста на Covid-19, расширение доступности программы размещения в гостиницах (компенсация 80% затрат, включая питание) и обеспечение строгого контроля за инфицированными и контактными лицами.

Сценарий предусматривает снижение максимального количества пассажиров в общественном транспорте до 30% вместимости, а также отмену платы за муниципальные парковки для частного транспорта. Детские сады будут открыты только для детей тех родителей, которые не могут работать удаленно.

Также он включает в себя широкое тестирование и целенаправленный скрининг для быстрого выявления очагов Covid-19.

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LETA

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