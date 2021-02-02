Правительство примет решение о продлении чрезвычайной ситуации и пересмотрит ограничения
Foto: LETA

Во вторник состоится очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором планируется принять решение о продлении чрезвычайной ситуации после 7 февраля, а также пересмотреть некоторые ограничения.

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В ходе встречи планируется заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, о возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей.

На встрече также будет заслушана текущая информация о вакцинации от Covid-19, информация об анализе поведения населения и эффективности ограничений.

Планируется, что на совместном заседании будет рассмотрено предложение Минэкономики о расширении ассортимента товаров, которые можно будет приобретать очно.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее заявил, что принять решения о постепенном смягчении ограничений можно будет после того, как двухнедельная совокупная заболеваемость вирусом снизится примерно до 200 случаев на 100 000 населения.

По данным на понедельник, в настоящее время в Латвии этот показатель составляет 563,2 случая.

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LETA

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LETA

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Даниэл Павлютс Правительство
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