Правительство примет решение о продлении ЧС и изменениях ограничений

В четверг правительство примет решение о продлении чрезвычайной ситуации (ЧС) до 6 апреля и изменениях ограничений.

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Правительство и совет по кризисному управлению на совместном заседании во вторник договорились о продлении режима ЧС, который в Латвии был объявлен 9 ноября прошлого года, до 6 апреля.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что правительство также концептуально договорилось изменить ограничения, направленные на снижение заболеваемости Covid-19, чтобы они стали более эффективными и понятными.

Конкретные решения будут приняты на сегодняшнем заседании правительства.