Правительство примет решение о смягчении ограничений и обсудит критерии возможного локдауна

Сегодня Кабинет министров примет решение о смягчении ограничений после Пасхи и обсудит критерии возможного локдауна в случае резкого увеличения заболеваемости Covid-19.

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В среду правительство отложило принятие решения о разработанных группой оперативного управления четырех шагах для постепенного смягчения ограничений, поручив отдельной группе экспертов повторно их оценить.

Рассмотрение этого вопроса Кабинет министров продолжит сегодня в 15:00.

Группа оперативного управления предлагает поэтапную отмену ограничений в рамках трехнедельного цикла. По мере изменения эпидемиологической ситуации внедрение этих мер может быть пересмотрено. Планируется, что все меры будут реализованы только с использованием надежных протоколов, обеспечивающих контроль и мониторинг.

Первый шаг, предложенный группой оперативного управления, заключается в том, что, если 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 жителей не будет превышать 400 случаев, по региональному принципу образовательный процесс на свежем воздухе может организовываться очно.

С 7 апреля планируется открыть все торговые точки, в том числе разрешить уличную торговлю, а в торговых центрах площадью более 7000 кв. м по выходным будут работать только магазины, торгующие продуктами, гигиеническими товарами, кормами для животных, а также аптеки, оптики, книжные магазины и места предоставления услуг.

Также с 7 апреля может быть разрешено встречаться на улице в рамках двух домохозяйств, но в количестве не более десяти человек. Кроме того, планируется разрешить пикеты и шествия с участием до десяти человек.

Сегодня правительство также планирует рассмотреть разработанные секретариатом совета по кризисному управлению критерии для введения локдауна в случае, если эпидемиологическая ситуация существенно ухудшится.