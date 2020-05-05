Правительство приняло правила, которые сделают дома в Латвии более энергоэффективными

Кабинет министров сегодня поддержал ряд разработанных Министерством экономики предложений, призванных способствовать энергоэффективности зданий и упростить процесс принятия решений хозяевами квартир.

Правительство поддержало поправки к закону об энергоэффективности зданий, закону об управлении жилыми домами и закону о квартирной собственности. Эти законопроекты еще должен утвердить Сейм.

Поправки к закону об энергоэффективности зданий предусматривают введение требований установки устройств для саморегуляции температуры в зданиях, а также установки пунктов зарядки для электромобилей. В то же время подготовлены новые правила Кабинета министров, в которые включены минимальные требования энергоэффективности эксплуатируемых зданий. Кроме того, в правилах правительства будут предусмотрены обязательства и требования, касающиеся установки счетчиков тепловой энергии, которые будут поданы в Кабинет министров после утверждения законопроекта в Сейме.

В законопроекте уточняются требования оценки систем отопления и кондиционирования, а также предлагаются альтернативные меры для проведения их оценки.

Кроме того, Министерство экономики предлагает расширить требования по энергетической сертификации зданий в жилом секторе, предусмотрев проведение энергетической сертификации здания в целом, исключая тем самым необходимость делать это для каждой квартиры, что уменьшит нагрузку на владельцев квартир.

В настоящее время энергетическая сертификация проводится для отдельных частей здания в тех случаях, когда квартиры или нежилые помещения продаются или сдаются в аренду.

Поправки к закону об управлении жилыми домами предусматривают, что впредь минимальные требования к энергоэффективности будут устанавливаться не только для жилых домов, но и для всех типов зданий.

В свою очередь изменения в законе о квартирной собственности предусматривают сокращение необходимого числа голосов владельцев квартир для принятия решений о порядке реконструкции и реставрации элементов жилой недвижимости, создания парковки для лиц с инвалидностью или для электромобилей, если одновременно устанавливается и пункт зарядки для электромобилей.

По мнению Минэкономики, эти поправки упростят принятие решений, касающихся реализации мер по энергоэффективности, смене инженерных коммуникаций и других мероприятий в жилых домах.

Как сообщалось, рабочая группа по поддержке бизнеса и занятых лиц концептуально поддержала предложение Минэкономики выделить дополнительные 75 млн евро на проекты в области энергоэффективности.