Правительство продлило чрезвычайную ситуацию на границе c Беларусью до 10 мая

Во вторник правительство одобрило продление чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до 10 мая в целях борьбы с нелегальной миграцией, которой способствуют белорусские власти.

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Чрезвычайную ситуацию в Лудзенском и Краславском краях и Даугавпилсе впервые объявили 10 августа 2021 года. Ее несколько раз продлевали, и предыдущее продление действовало до 10 февраля.

Министерство юстиции ранее возражало против продления чрезвычайной ситуации без особых на то оснований.

Минюст указывает, что в демократическом и правовом государстве чрезвычайная ситуация как правовой режим, когда Кабинет министров может ограничивать права и свободы органов государственного управления и самоуправлений, физических и юридических лиц, а также возлагать на них дополнительные обязанности, не может служить средством организации работы различных государственных органов и выделения дополнительного финансирования.

По мнению Минюста, Министерство внутренних дел (МВД) не пыталось создать более эффективный и в то же время более щадящий режим охраны границы с момента объявления чрезвычайной ситуации в августе 2021 года.

Минюст обратил внимание на то, что закон о государственной границе Латвии уже предусматривает возможность введения усиленного пограничного контроля или даже объявления чрезвычайной ситуации в приграничной полосе. По мнению Минюста, усиленный пограничный контроль, предусмотренный законом, был бы более мягким регулированием для жителей Латвии.

Общее ориентировочно необходимое финансирование для продления чрезвычайной ситуации на границе на три месяца составляет 2,15 млн евро. Расчет основан на предварительных оценках, и сумма расходов может значительно увеличиться по мере ухудшения ситуации.

При объявлении чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью пограничники, вооруженные силы и полиция имеют право использовать имеющиеся в их распоряжении средства и процедуры для пресечения незаконного пересечения границы.

Сотрудники правоохранительных органов также имеют право дать человеку распоряжение немедленно прекратить попытку незаконного пересечения границы или немедленно вернуться в страну, откуда он незаконно пересек границу, и принять необходимые меры для обеспечения соблюдения соответствующим лицом этого распоряжения.

Постановление правительства также предусматривает право на применение физической силы и специальных средств для немедленного возвращения человека в страну, откуда он незаконно пересекло границу, если он не сделало этого добровольно после устного приказа пограничника.

До 16 января этого года были предотвращены 233 попытки незаконного пересечения латвийско-беларусской границы, при этом 12 человек по гуманитарным причинам были пропущены на территорию Латвии.

В прошлом году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-беларусской границы, 217 человек получили разрешение на пересечение границы по гуманитарным соображениям.