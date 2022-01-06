Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля

Кабинет министров Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") продлил действие режима чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 до 28 февраля. Причина — неизбежный рост заболеваемости из-за распространения нового штамма "омикрон". В силе остаются почти все действующие сейчас ограничения — с небольшими изменениями.

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Как мы будем работать?

В целом все по-прежнему: кто может — должен работать удаленно. Те, кто вынуждены трудиться вне дома, должны в обязательном порядке предоставить сертификат о вакцинации (ревакцинации) или перенесенной болезни. Важно: негативный результат теста на Covid-19 для невакцинированных и непереболевших сотрудников более не является пропуском на работу.

При этом работодатель вправе за свои средства организовывать тестирование сотрудников. Но находиться на рабочем месте могут только вакцинированные и переболевшие сотрудники.

Школы и образование по интересам: требования чуть-чуть смягчены

Школы и детские сады работают очно, в прежнем режиме.

Правительство приняло решение, что в некоторых случаях потоки учащихся могут пересекаться. Это может быть сделано во время консультаций, в группах продленного дня и учебных занятий по интересам, если соблюдаются требования к пространству, вентиляции, количеству учащихся и стандартному скрининговому тесту.

Требование о количестве учеников не применяется, если класс (группа, курс) не пересекается с другим. В то же время образовательные учреждения должны очень внимательно относиться к необходимости разрешать дублирование классов (групп, курсов), поскольку это связано с рисками эпидемиологической безопасности.

Чтобы разрешить школьникам в возрасте от 12 лет, которые не вакцинированы от Covid-19 и не переболелели, участвовать в спортивных тренировках в закрытых помещениях, внесена поправка — пропуском для участия становится негативный тест, сделанный не более чем за 72 часа до мероприятия.

Также тренировки могут проходить в закрытых помещениях, если соблюдаются условия, соответствующие требованиях эпидемиологической безопасности — определенное количество учеников, заполняемость раздевалок, соблюдается дистанция в два метра повсюду.

Дошкольники могут тренироваться в помещении при условии, что они не пересекаются с учениками основной школы во время занятий. Участвовать в тренировках могут не более 20 учеников.

Если дошкольники все же пересекаются с учениками основной школы во время занятий, то дошкольники должны пройти антигенный тест: не ранее, чем за 24 часа до занятий в присутствии родителей. Естественно, доступ к тренировке дает только негативный результат теста.