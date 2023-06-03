Правительство продлит срок ограничений на въезд в Латвию граждан России

Кабинет министров планирует продлить срок установленных для граждан России ограничений на въезд в Латвию, следует из проекта распоряжения, подготовленного Министерство иностранных дел, сообщает агентство LETA. Поскольку Россия продолжает военную агрессию в Украине, срок таких ограничений будет продлен до 4 марта 2024 года.

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Предусматривается, что распоряжение вступит в силу 1 июля.

Сейчас действует распоряжение, которым ограничения были введены до 30 июня. Соответственно, чтобы распоряжение действовало непрерывно, вносятся дополнения в нормативные акты.

24 февраля 2022 года Россия начала военное вторжение в Украину, в результате резко выросло количество граждан России, желающих попасть в Европейский Союз через сухопутную границу.

На неформальной встрече министров иностранных дел Совета ЕС в Праге 30 и 31 августа 2022 года была достигнута договоренность о том, что с учетом комплексного воздействия на приграничные страны государства-члены могут принять меры на национальном уровне по ограничению въезда в ЕС.

Латвия, Эстония, Литва и Польша согласовали изменения в национальном законодательстве, чтобы ограничить въезд граждан России, которые долгое время поддерживали и продолжают поддерживать агрессивные действия режима президента России Владимира Путина и несут солидарную ответственность за агрессию России в Украине.

В Латвии такие ограничения были установлены 9 сентября 2022 года. Выдача виз гражданам России также ограничена. Со дня принятия распоряжения, 9 сентября 2022 года, по 15 мая 2023 года гражданам России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом было выдано только 830 виз.

Заявления на получение визы принимаются только в исключительных случаях, при наличии гуманитарных соображений, таких как тяжелая болезнь или похороны близкого родственника, угроза личной безопасности, а также со стороны членов семей граждан Латвии и других стран ЕС, так как это соответствует установленным ограничениям на въезд.

В настоящее другие государства-члены ЕС, такие как Финляндия и Чехия, приняли на национальном уровне правила, ограничивающие въезд граждан России. В Министерстве иностранных дел нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что какая-либо из стран планирует ослабить ограничения.

Действующий порядок предусматривает ограничения на въезд для граждан России, желающих пересечь внешнюю границу ЕС в туристических и развлекательных целях. Если срок действия распоряжения не будет продлен, будет допущена ситуация, когда граждане России, которые также представляют угрозу для внутренней безопасности Латвии, смогут беспрепятственно въезжать и находиться в ЕС.

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Кроме того, Еврокомиссия в своем заявлении от 30 сентября 2022 года об общих правилах выдачи виз и методических указаниях по контролю граждан РФ на внешних границах констатирует, что с учетом текущей геополитической ситуации, военной мобилизации в России и воздействия этих событий на стабильность и безопасность ЕС и его членов, пограничные органы должны интенсивно и индивидуально проверять возможный повышенный риск безопасности, связанный с въездом в Шенгенскую зону гражданина страны, которая ведет войну в Европе.