Правительство рассмотрит доклад МОН о продлении графика повышения зарплат педагогов

Сегодня правительство рассмотрит доклад Министерства образования и науки (МОН) о графике повышения заработной платы педагогам на ближайшие три года, следует из повестки дня Кабинета министров на 18 апреля.

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График предусматривает, что с 1 сентября 2023 года самая низкая почасовая ставка составит 8,50 евро, за исключением педагогов дошкольных учреждений, у которых самая низкая почасовая ставка установлена в размере 7,75 евро. Планируется, что с 1 января 2024 года минимальная почасовая ставка составит 9,54 евро, а с 1 января 2025 года — 10,35 евро.

Минимальная ставка заработной платы педагогов дошкольных учреждений запланирована в размере 9,04 евро с 1 января 2024 года и 10,35 евро — с 1 января 2025 года.

График повышения минимальной месячной ставки заработной платы академического персонала составляется с соблюдением пропорционально такого же повышения заработной платы в первые два периода, как это установлено для других педагогов, кроме уровня дошкольного образования. С 1 сентября 2023 года минимальная месячная заработная плата профессоров составит 1982 евро, ассоциированных профессоров — 1587 евро, доцентов — 1270 евро, лекторов — 1017 евро, ассистентов — 810 евро, а для остальных должностей будут сохранены действующие пропорции в отличиях зарплат по должностям.

На 1 января 2024 года минимальная месячная заработная плата профессоров планируется в размере 2220 евро, ассоциированных профессоров — 1777 евро, доцентов — 1423 евро, лекторов — 1139 евро, ассистентов — 910 евро. Эти изменения заработной платы будут учтены в отдельных поправках в правилах Кабинета министров.

Кроме того, для согласования минимальных требований по балансировке нагрузки в сотрудничестве с социальными партнерами планируется разработать методические рекомендации по балансировке нагрузки для всех групп педагогов, включая вспомогательный персонал.

К 31 октября министерство планирует провести оценку всех преподавательских должностей, кроме академического персонала, включая административные должности для определения градации окладов.

Для обеспечения необходимого финансирования с сентября по декабрь без учета академического персонала необходимы 9 039 833 евро, в 2024 году — 83 461 535 евро, а с 2025 года — 138 455 012 евро ежегодно.

Дополнительное финансирование, необходимое для повышения минимальной ставки заработной платы академического персонала, составляет 2 821 222 евро в этом году, 16 870 574 евро в 2024 году и 18 415 333 евро ежегодно с 2025 года.

Как сообщалось, в пятницу, 21 апреля, на внеочередном заседании правительства планируется утвердить правила Кабинета министров о порядке повышения заработной платы педагогов, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.