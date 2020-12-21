Правительство рассмотрит идею об оплате 80% расходов на гостиницу больным Covid-19

Во вторник, 22 декабря, правительство Латвии рассмотрит предложение о размещении инфицированных Covid-19 жителей и признанных контактными лиц в гостиницах. Согласно идее Минэкономики, государство может взять на себя 80% расходов, остальные 20% человеку придется оплатить из собственных средств.

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Как сообщает LETA, в аннотации данного механизма поддержки говорится, что в случае его принятия в гостиницы можно будет направить 1150 латвийцев. Госказне это будет обходиться в 563 тысячи евро каждый месяц.

Максимальная цена для размещения одного лица в гостинице составит 35 евро в сутки. Находиться в гостинице надо будет 14 дней. Государство оплатит лишь сами услуги размещения, о питании человеку нужно будет позаботиться самому.

Если правительство на завтрашнем заседании одобрит введение этого механизма поддержки, латвийцы смогут воспользоваться им с 4 января следующего года.