Правительство рассмотрит инициативу отмены масок в медицинских и социальных учреждениях
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сегодня правительство оценит план Министерства здравоохранения (МЗ) по отмене использования масок в медицинских учреждениях и учреждениях длительного социального ухода в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по Covid-19.

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В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране и в мире улучшилась. В последнее время не было вспышек с большим количеством зараженных Covid-19, причем в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, в больницы попадает меньше больных.

Поэтому Covid-19 уже не представляет столь высокого риска для системы здравоохранения, как это было раньше, и сравним с другими циркулирующими респираторными инфекциями, такими как сезонный грипп.

При этом медицинским учреждениям и центрам социального ухода должно быть предоставлено право определять необходимость использования масок для сотрудников, пациентов и посетителей. Такие ситуации могут быть, например, в случае вспышки в конкретном учреждении.

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