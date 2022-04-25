Правительство рассмотрит план размещения 40 000 украинских беженцев

Правительство рассмотрит 26 апреля план приема в Латвии около 40 тысяч украинских беженцев. Об этом сегодня журналистам после заседания партнеров по коалиции заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер-министр отметил, что новый план рассчитан на случай, если Латвия будет вынуждена принять вдвое больше беженцев, чем до этого.

Также во вторник Кабинет Министров рассмотрит предложение Министерства здравоохранения о том, как государство могло бы помочь истерзанным войной украинским гражданам и военнослужащим лечиться в латвийских больницах.

"В настоящее время в Латвию прибыло чуть менее 22 тысяч беженцев, и рост замедлился. Не ожидается, что в ближайшие неделю или две число беженцев вновь резко возрастет", — заявил премьер-министр на прошлой неделе.

По его словам, МВД работает как над тем, как Латвия могла бы справиться с 40 тысячами беженцев, так и над тем, как могла бы выглядеть система поддержки беженцев после установленного срока, когда поддержка им больше не будет доступна. "Основная идея заключается в том, как помочь этим людям интегрироваться в общество", — подчеркнул Кариньш.

Министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс сообщил, что затраты на реализацию плана Минздрава предусмотрены в размере 1,7 млн евро.

"Поддержка планируется в нескольких сферах — и транспортировка людей из Украины сюда, чтобы обеспечить всю необходимую поддержку здесь, на месте, что очень важно, чтобы облегчить последствия и раны, которые безжалостный российский режим оставил в жизни многих людей и семей", — сказал министр.

План предусматривает меры, предпринимаемые государственными и муниципальными учреждениями и негосударственными организациями и предприятиями, а также привлекаемые ресурсы, чтобы обеспечить согласованные и быстрые действия по приему, размещению и обеспечению социальной поддержки до 40 000 граждан Украины.

Согласно плану, украинским гражданам в Латвии обеспечиваются права на проживание, занятость, поддержка в объеме, указанном в законе о поддержке гражданского населения Украины, право на образование, а также обеспечение личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних граждан Украины, которые прибывают в Латвию без сопровождения родителей.

Место проживания людям, которым это необходимо, на срок до 90 дней будет обеспечено в добровольно принимающих домашних хозяйствах, которые получат выплаты в размере 100 евро за первого человека и 50 евро за каждого следующего, но в общей сложности не более 300 евро в месяц.

Если такое проживание не будет обеспечено, жилье будет предоставляться путем заключения договора аренды с физическими лицами за плату не выше 400 евро в месяц без возмещения коммунальных платежей. Также беженцев планируется размещать в имеющихся в распоряжении самоуправлений помещениях и местах размещения туристов, покрывая затраты не выше 15 евро за человека в сутки.

В настоящее время в Латвии находятся около 24 тыс. украинских беженцев.