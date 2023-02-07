Правительство рассмотрит проект госбюджета на 2023 год
Foto: LETA

Правительство сегодня планирует утвердить законопроект о государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023-2025 гг.

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В Сейм пакет бюджетных законопроектов планируется передать 9 февраля.

13 января правительство утвердило предложения Министерства финансов о приоритетах и программах госбюджета на 2023 год, которые предусматривают финансирование новых приоритетов и программ на сумму 710 млн евро в дополнение к уже существующим программам.

402 млн евро дополнительно выделены для безопасности и внешней политики, 162 млн евро — для программ повышения качества жизни, 71 млн евро — для повышения конкурентоспособности, 45 млн евро — для образования, 31 млн евро — для энергетики, климата и окружающей среды.

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