Правительство рассмотрит вопрос о продлении ограничений до 7 февраля

Сегодня Кабинет министров примет решение о продлении связанных с Covid-19 ограничений до 7 февраля, ранее сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Сохранение ограничений было концептуально согласовано во вторник правительством и советом по кризисному управлению, но окончательное решение по конкретным ограничениям будет принято сегодня.

Кариньш признал, что на этой неделе впервые наблюдается стабилизация заболеваемости Covid-19, однако ситуация в больницах остается критической.

В четверг будет принято решение сохранить существующие ограничения, а не вводить новые, уточнил премьер.

Министр финансов Янис Рейрс добавил, что до 7 февраля сохранится также требование соблюдать комендантский час в выходные дни.