Правительство рассмотрит вопрос об увеличении финансирования на питание учащихся

Сегодня правительство примет решение об увеличении дотации на школьные обеды, сообщается на сайте Госканцелярии.

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Планируется увеличить финансирование государственного бюджета на питание одного учащегося 1-4-х классов в государственных образовательных учреждениях с 1,42 до 2,15 евро в день.

С другой стороны, в муниципальных и частных учебных заведениях сумма, выделяемая из государственного бюджета на питание одного учащегося начальной школы, будет увеличена с 71 евроцента до 1,075 евро в день. Закон об образовании предусматривает, что 50% суммы на питание дотирует государство, а 50% - самоуправление. Таким образом, на питание одного ученика и в муниципальной школе в дальнейшем будет выделяться 2,15 евро в день.

По данным Министерства образования и науки (МОН), затраты на продукты питания и энергоресурсы выросли из-за геополитических обстоятельств.

По информации Центрального статистического управления, с 2014 года прямые расходы на питание выросли более чем на 50%, сообщают представители Латвийской ассоциации предприятий общественного питания. В ассоциации подчеркивают, что без дополнительного финансирования уже невозможно будет кормить учащихся в соответствии с требованиями.