Правительство разрешило чистить вентиляцию в два раза реже
Foto: LETA

Кабинет министров поддержал поправки к правилам пожарной безопасности, из которых следует, что теперь вентиляционные каналы надо будет чистить не раз в пять лет, а раз в десять лет. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Также в поправках указывается, что владельцам одноквартирных домов после прочистки дымохода не нужно будет оформлять акт о результатах.

Те жители, которые решили выбрать IT-решения для документации исполнения правил пожарной безопасности, смогут больше не предоставлять документы в бумажном виде.

В правилах также уточнены обязанности физических лиц. Теперь в обязанности каждого входит немедленная эвакуация в случае сигнала тревоги или обнаружения пожара — за исключением тех, в чьих должностных обязанностях прописаны другие действия в чрезвычайной ситуации.

Определен минимальный размер знаков, связанных с пожарной безопасности. Некоторые знаки будут заменены на более крупные и заметные.

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