Правительство разрешило проводить похоронные церемонии в закрытых помещениях
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сегодня, 23 февраля, на совместном заседании Кабинета министров и Совета по антикризисному управлению правительство поддержало предложенные Министерством экономики поправки, разрешив проведение похоронных церемоний в помещениях с 1 марта.

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В настоящее время и до марта похоронные церемонии разрешено проводить только на открытом воздухе, одновременно могут собираться не более 10 человек (не считая работников кладбищ, священников и других лиц, непосредственно участвующих в церемонии похорон) из двух домохозяйств максимум. Во время церемонии все должны носить защитные маски, которые прикрывают нос и рот.

Кабинет Министров постановил, что с 1 марта этого года похоронные церемонии можно будет проводить и в закрытых помещениях, но при ограниченном количестве людей и с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.

С 1 марта на церемонию смогут прийти не более 10 человек (за исключением тех, кто проводит церемонию похорон или крещения, например, священники и работники кладбищ) из двух домохозяйств максимум.

Согласно новым правилам, в зале для похоронных церемоний каждому посетителю должно быть предоставлено не менее 15 м2 площади свободного пространства; в местах, где площадь помещения составляет менее 15 м2, одновременно может находиться только один человек.

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